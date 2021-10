La famiglia Falck vende a Jp Morgan | ceduto il 60% di Falck Renewabels | azienda specializzata in energia rinnovabile

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)Renewables ha raggiunto un accordo con il fondo Infrastructure Investments del gruppo statunitense Jpper la vendita del 60% del capitale in mano alla. Operazione cui seguirà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. L’accordo stipulato in data odierna prevede l’acquisto della partecipazione detenuta dadiRenewables spa a un prezzo di 8,81 euro per azione. La società italiana, quotata a piazza Affari, guadagna in borsa il 14% toccando gli 8,7 euro, il valore delle azioni si sta allineando con quello dell’offerta. La capitalizzazione è di 2,2 miliardi di euro, il valore dell’offerta di Infrastructure Investments è quantificabile in circa 1,3 miliardi di euro. Da inizio anno ...

...Renewables e il valore creato per tutti gli azionisti e gli stakeholder sotto la guida dispa"... La staffetta tra laitaliana e il fondo Iif, un investitore di lungo termine in ...Rinnovabili, lacede la sua quota al fondo IIF . Il fondo infrastrutturale IIF, nato da una costola di Jp Morgan, si è accordato con laper rilevare il 60% del gruppo delle rinnovabili, ...L'uscita di Falck ha aperto la corsa alle rinnovabili in vista del Green Deal europeo e degli importanti fondi in arrivo. I riflettori si spostano sulle mosse di Eni in vista dell'ipotesi mentre Erg s ...Piazza Affari prosegue la seduta in lieve rialzo, aiutata dalle utility tra borse europee poco mosse e l'attesa di un avvio senza scossoni a Wall Street. Gli investitori sui mercati azionari si conc ...