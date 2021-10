La Casertana non si ferma: 5-1 al Gravina e terza vittoria di fila (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – terza vittoria consecutiva per la Casertana che batte anche il Gravina e consolida il terzo posto in classifica. I rossoblu si sono imposti 5-1 al Pinto sulla compagine pugliese mostrando poche difficoltà nella gestione della partita. Falchetti in vantaggio al 18? del primo tempo con Vacca dopo un grande avvio. Nella prima mezz’ora arriva anche il raddoppio a firma di Maresca, proprio al 30?, al culmine di un’insistita azione offensiva. A inizio ripresa la Casertana cala il tris con Favetta, per poi arrivare al poker in pochi minuti grazie a Felleca, che conquista e trasforma un calcio di rigore al 12? per il momentaneo 4-0. Nel finale arriveranno altre due marcature: quella per il 5-0 della Casertana porta la firma di Vacca, quella del 5-1 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –consecutiva per lache batte anche ile consolida il terzo posto in classifica. I rossoblu si sono imposti 5-1 al Pinto sulla compagine pugliese mostrando poche difficoltà nella gestione della partita. Falchetti in vantaggio al 18? del primo tempo con Vacca dopo un grande avvio. Nella prima mezz’ora arriva anche il raddoppio a firma di Maresca, proprio al 30?, al culmine di un’insistita azione offensiva. A inizio ripresa lacala il tris con Favetta, per poi arrivare al poker in pochi minuti grazie a Felleca, che conquista e trasforma un calcio di rigore al 12? per il momentaneo 4-0. Nel finale arriveranno altre due marcature: quella per il 5-0 dellaporta la firma di Vacca, quella del 5-1 ...

