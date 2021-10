La bomba ecologica del Turkmenistan: così il colosso mondiale del gas sta avvelenando l’atmosfera in segreto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dei 50 rilasci più gravi di metano nell’atmosfera dovuti alle operazioni di estrazione di petrolio e gas naturali nel 2019, secondo la società di monitoraggio Kayrros, 31 sono stati riscontrati in Turkmenistan. Secondo i dati rilevati l’anno successivo dall’Agenzia internazionale per l’energia, le emissioni complessive di metano della repubblica ex sovietica, che conta appena 6 milioni di cittadini, erano terze su scala globale, appena dietro Stati Uniti e Russia, Nazioni significativamente più popolate. La dispersione di metano – tra le principali cause dell’effetto serra e, quindi, del riscaldamento globale -, in Turkmenistan, sta allarmando la comunità scientifica internazionale: con il Paese, governato dal dittatore Gurbanguly Berdymukhamedov, è difficile intrattenere rapporti di cooperazione. In più, la Cina è il principale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dei 50 rilasci più gravi di metano neldovuti alle operazioni di estrazione di petrolio e gas naturali nel 2019, secondo la società di monitoraggio Kayrros, 31 sono stati riscontrati in. Secondo i dati rilevati l’anno successivo dall’Agenzia internazionale per l’energia, le emissioni complessive di metano della repubblica ex sovietica, che conta appena 6 milioni di cittadini, erano terze su scala globale, appena dietro Stati Uniti e Russia, Nazioni significativamente più popolate. La dispersione di metano – tra le principali cause dell’effetto serra e, quindi, del riscaldamento globale -, in, sta allarmando la comunità scientifica internazionale: con il Paese, governato dal dittatore Gurbanguly Berdymukhamedov, è difficile intrattenere rapporti di cooperazione. In più, la Cina è il principale ...

