L.elettorale: Marcucci, 'centrodestra cambierà idea sul proporzionale' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Il centrodestra ha ancora qualche mese per riflettere sulla legge elettorale, le note congiunte siglate ad ottobre si superano. Nei primi mesi del prossimo anno, sarà ancora più chiaro a tutti, che andare a votare con il Rosatellum in presenza del taglio di parlamentari operato dalla riforma, sarebbe un rischio per la democrazia. Un accordo istituzionale su un proporzionale alla ‘tedesca' è una soluzione ragionevole per tutti i partiti”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Ilha ancora qualche mese per riflettere sulla legge, le note congiunte siglate ad ottobre si superano. Nei primi mesi del prossimo anno, sarà ancora più chiaro a tutti, che andare a votare con il Rosatellum in presenza del taglio di parlamentari operato dalla riforma, sarebbe un rischio per la democrazia. Un accordo istituzionale su unalla ‘tedesca' è una soluzione ragionevole per tutti i partiti”. Così il senatore Pd, Andrea

Advertising

ErmannoKilgore : @lageloni @AndreaMarcucci @pdnetwork Vuol dire che resterebbe nella scatola senza entrare nella competizione eletto… - the_highsparrow : @Antonio12I Avendo loro scarsissimo peso elettorale non possono fare altro che infiltrarsi in altri partiti, come M… - striscia_rossa : La 'terza via' di Giorgia Meloni: non vedere la matrice fascista ma avvistare quella elettorale. L'analisi di Gigi… -