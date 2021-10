Kyma Servizi al fianco di amministrazione Melucci per organizzazione della 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kyma Servizi al fianco di amministrazione Melucci per garantire il pieno sostegno alla organizzazione della 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in programma da domani e sino al 24 ottobre organizzata dall’Arcivescovo di Taranto mons. Filippo Santoro . La società partecipata del Comune di Taranto sta effettuando il restyling del muro perimetrale della parrocchia Santa Rita intervenendo anche sulla parete esterna dell’Istituto Professionale Liside -pur appartenendo la struttura alla Provincia di Taranto – per regalare decoro alla zona di via Ancona. La parrocchia ospiterà infatti i tavoli di lavoro previsti dal programma della ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 20 ottobre 2021)aldiper garantire il pieno sostegno alladeiin programma da domani e sino al 24 ottobre organizzata dall’Arcivescovo di Taranto mons. Filippo Santoro . La società partecipata del Comune di Taranto sta effettuando il restyling del muro perimetraleparrocchia Santa Rita intervenendo anche sulla parete esterna dell’Istituto Professionale Liside -pur appartenendo la struttura alla Provincia di Taranto – per regalare decoro alla zona di via Ancona. La parrocchia ospiterà infatti i tavoli di lavoro previsti dal programma...

Advertising

TarantiniTime : Kyma Servizi al fianco di amministrazione Melucci per organizzazione della 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Ita… - CandelliAngelo : Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Kyma Servizi al fianco dell’amministrazione - Canale189 : Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Kyma Servizi al fianco dell’amministrazione - BlunoteWeb : Taranto: Kyma Servizi, continuano interventi messa in sicurezza scuole comunali - CandelliAngelo : Kyma Servizi: interventi di messa in sicurezza delle scuole comunali -

Ultime Notizie dalla rete : Kyma Servizi Settimana Sociale dei Cattolici: sopralluogo del presidente D'Errico Kyma Servizi al fianco di amministrazione Melucci per garantire il pieno sostegno alla organizzazione della 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in programma da domani e sino al 24 ottobre ...

Bilancio positivo per il progetto 'Dall'IO al NOI' ... con il ruolo di capofila, dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (Csv Taranto), da Kyma Mobilità, dalla Cooperativa teatrale CREST, dalla Libreria Ciurma e da Plasticaqquà. Sin ...

Bilancio positivo per il progetto “Dall’IO al NOI” Puglia News 24 Kyma Servizi al lavoro per migliorare la scuola media Leonida Continua il lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole comunali a opera di Kyma Servizi. Stavolta l’istituto oggetto dei lavori è la scuola media Leonida: la società partecipata comu ...

Lavori alla scuola Leonida, Kyma Servizi in campo Kyma Servizi continua ad effettuare interventi di messa in sicurezza delle scuole comunali. La società partecipata municipale è al lavoro presso la scuola media Leonida dove sta eseguendo opere di edi ...

al fianco di amministrazione Melucci per garantire il pieno sostegno alla organizzazione della 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani in programma da domani e sino al 24 ottobre ...... con il ruolo di capofila, dal CentroVolontariato della provincia di Taranto (Csv Taranto), daMobilità, dalla Cooperativa teatrale CREST, dalla Libreria Ciurma e da Plasticaqquà. Sin ...Continua il lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole comunali a opera di Kyma Servizi. Stavolta l’istituto oggetto dei lavori è la scuola media Leonida: la società partecipata comu ...Kyma Servizi continua ad effettuare interventi di messa in sicurezza delle scuole comunali. La società partecipata municipale è al lavoro presso la scuola media Leonida dove sta eseguendo opere di edi ...