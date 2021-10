Koulibaly sulla Coppa d' Africa | È lontana | ora abbiamo altro a cui pensare

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidouè intervenuto in conferenza stampa, insieme a Luciano Spalletti, per presentare il match di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia. In particolare, il comandante - com'è stato ribattezzato dai compagni - ha parlato dellad'e se questa competizione potrà inficiare la stagione del Napoli. "La cosa più importante è senz'centrare la qualificazione, sarebbe un gran peccato se il Napoli non andasse avanti in Europa. È logico che preferiamo arrivare primi, ma l'importante è passare il turno". Anguissa Osimhend'Se il Napoli chiudesse il girone da seconda, dovrebbe disputare gli spareggi contro una squadra proveniente dalla Champions League. Vincendo, gli azzurri si qualificherebbero agli ottavi di ...

Così come. Dopo la partita sono disposti ad allenarsi in gruppo. Però avendo una rosa del genere si può fare un po' di attenzione. Osimhen domani potrebbe essere della partita ma non lo ...... 'Lo stesso discorso si potrebbe fare perma avendo una rosa così ampia potremmo fare più attenzione, domani potrebbe anche giocare ma non dall'inizio Infinereazione di Lozano dopo ...Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida al Legia Varsavia ed è tornato sull'episodio di razzismo nei suoi confronti avvenuto a Firenze: "Ho superato ..."Insigne ha sbagliato tre rigori, ma può succedere a chiunque. Turnover? Gente come Mertens e Demme non sono riserve", le parole del tecnico degli azzurri ...