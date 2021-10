Koulibaly: «Razzismo? Non ho dormito per 2 notti. Voglio incontrare la persona che mi ha insultato» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa tornando sul tema Razzismo negli stadi Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Legia Varsavia, tornando sugli insulti razzisti ricevuti al Franchi. Razzismo – «Ho superato quell’amarezza perché ho compagni e staff fantastici. Ho ricevuto tantissimi messaggi, mi ha fatto tanto piacere. Mi dispiace quello che è successo a quel ragazzo, non ci ho dormito per due notti e ho anche pensato avessi sbagliato io. Mi hanno chiamato da Firenze e per me sarebbe un piacere incontrarlo per capire cosa sia successo nella sua testa. Continuo nella mia lotta contro il Razzismo, siamo nella direzione giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidouha parlato in conferenza stampa tornando sul temanegli stadi Kalidouha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Legia Varsavia, tornando sugli insulti razzisti ricevuti al Franchi.– «Ho superato quell’amarezza perché ho compagni e staff fantastici. Ho ricevuto tantissimi messaggi, mi ha fatto tanto piacere. Mi dispiace quello che è successo a quel ragazzo, non ci hoper duee ho anche pensato avessi sbagliato io. Mi hanno chiamato da Firenze e per me sarebbe un piacere incontrarlo per capire cosa sia successo nella sua testa. Continuo nella mia lotta contro il, siamo nella direzione giusta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

