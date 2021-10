Koulibaly | “Obiettivo ritrovare solidità in Europa League Spalletti? Mi chiede di essere un leader”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kalidou, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra alla viglia della sfida contro il Legia Varsavia. Di seguito le sue parole. Sulla partita “Dobbiamopazienti perché il Legia si chiude dietro e riparte molto bene, l’abbiamo visto contro il Leicester, quando hanno avuto 3-4 occasioni di segnare. Se il Legia è al primo posto del girone è perché lo merita, non per fortuna. Svolgono bene il proprio piano di gioco. Domani verranno con le stesse intenzioni, aspettarci dietro e ripartire, noi dovremobravi a segnare il prima possibile. Ma se non arriva il gol bisogneràpazienti perché potremo vincerla anche con ladietro. Quella di domani è una partita da vincere assolutamente”. Sul differente andamento ...

Zero riposo invece per Di Lorenzo , Rrahmani enonostante il ritorno in gruppo di Manolas ... assistito da Lozano e Insigne : per quest'ultimo l'sarà il riscatto, sul dischetto e ...La compattezza difensiva non è più unda perseguire ma una conseguenza di concetti di ... ma può contare sulla presenza di, in stato di grazia: quando i tagli avversari avvengono in ...Così Kalidou Koulibaly durante la conferenza stampa di vigilia della terza gara del Girone C di Europa League, che vedrà il suo Napoli contro i polacchi, clamorosamente a punteggio pieno dopo le prime ...Oggi ore 14 ci sarà la conferenza stampa di rito per Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League di domani sera contro il Legia Varsavia.