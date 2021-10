Koulibaly: ”Contro il Legia dobbiamo stare attenti. Razzismo? Non ho dormito 2 notti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Koulibaly: “Razzismo? Non ho dormito 2 notti, non avrei problemi ad incontrare quel ragazzo per provare a capire cosa ha pensato” Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, alla vigilia del match di Europa League Contro il Legia Varsavia, in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla gara del Maradona e sul Razzismo. Queste le sue parole: “Contro il Legia dobbiamo stare attenti. Loro si chiudono dietro. Abbiamo visto che Contro il Leicester hanno avuto 3-4 occasioni di fare gol. Se sono al primo posto del girone lo meritano. Hanno fatto molto bene. Noi non dobbiamo concedergli nulla. dobbiamo essere ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 20 ottobre 2021): “? Non ho, non avrei problemi ad incontrare quel ragazzo per provare a capire cosa ha pensato” Kalidou, difensore del Napoli, alla vigilia del match di Europa LeagueilVarsavia, in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla gara del Maradona e sul. Queste le sue parole: “il. Loro si chiudono dietro. Abbiamo visto cheil Leicester hanno avuto 3-4 occasioni di fare gol. Se sono al primo posto del girone lo meritano. Hanno fatto molto bene. Noi nonconcedergli nulla.essere ...

