Koulibaly avverte il Napoli: 'Legia primo non per caso'. E su Spalletti... (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Napoli - La sfida in programma al Maradona contro il Legia Varsavia sarà un vero e proprio test per il Napoli che potrà così capire quali possono essere le proprie ambizioni in Europa League. Lo sa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- La sfida in programma al Maradona contro ilVarsavia sarà un vero e proprio test per ilche potrà così capire quali possono essere le proprie ambizioni in Europa League. Lo sa ...

Advertising

sportli26181512 : Koulibaly avverte il Napoli: 'Legia primo non per caso'. E su Spalletti...: Il difensore senegalese si prepara per… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Koulibaly avverte: “Legia primo per merito” #Napoli #NapoliTorino #SerieA #UEL #Spalletti -