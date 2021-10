Kate Walsh ha incontrato Patrick Dempsey prima del ritorno in Grey’s Anatomy: “Ci ha cambiato la vita” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kate Walsh è tornata sul set di Grey’s Anatomy la scorsa estate per girare alcuni episodi nei panni di Addison Montgomery, personaggio storico della serie nonché protagonista per sei stagioni dello spin-off Private Practice. Gli episodi si sono rivelati pochissimi, soltanto due, e l’attrice è già tornata in Australia, dove vive da circa un anno insieme al nuovo compagno, un imprenditore del settore agricolo, con cui convive a Perth. Kate Walsh si dice soddisfatta di questo ritorno, seppur breve, nella diciottesima (e forse ultima?) stagione di Grey’s Anatomy, che resta la serie più popolare in cui abbia mai recitato. Ha accettato di tornare proprio per restituire al pubblico un po’ dell’affetto che ha ricevuto per il personaggio di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è tornata sul set dila scorsa estate per girare alcuni episodi nei panni di Addison Montgomery, personaggio storico della serie nonché protagonista per sei stagioni dello spin-off Private Practice. Gli episodi si sono rivelati pochissimi, soltanto due, e l’attrice è già tornata in Australia, dove vive da circa un anno insieme al nuovo compagno, un imprenditore del settore agricolo, con cui convive a Perth.si dice soddisfatta di questo, seppur breve, nella diciottesima (e forse ultima?) stagione di, che resta la serie più popolare in cui abbia mai recitato. Ha accettato di tornare proprio per restituire al pubblico un po’ dell’affetto che ha ricevuto per il personaggio di ...

