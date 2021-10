Kanye West ha un nuovo taglio di capelli? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il rapper, che ha di recente cambiato nome in Ye, è stato avvistato con un nuovo taglio di capelli e ha lasciato perplessi i suoi fan Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il rapper, che ha di recente cambiato nome in Ye, è stato avvistato con undie ha lasciato perplessi i suoi fan

