Kanye West cambia ufficialmente il nome: si chiamerà solo «Ye». Un giudice lo accontenta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) D’ora in poi Kanye West sarà semplicemente Ye. Il rapper famoso in tutto il mondo ed ex marito di Kim Kardashian ha cambiato ufficialmente nome sostituendolo, insieme al cognome, con il soprannome che usa da anni. Ye è stato anche il titolo di uno dei suoi dischi. A ufficializzare l’atto ci ha pensato un giudice di Los Angeles approvando la sua richiesta. Kanye West cambia nome Come riporta il Guardian, il rapper non avrà più un cognome e non è dato sapere il perché di questa scelta. Ha giustificato la richiesta parlando di “motivi personali”. I fan non si stupiscono più di nulla perché negli anni hanno assistito a numerose stravaganze, come la decisione di concorrere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) D’ora in poisarà semplicemente Ye. Il rapper famoso in tutto il mondo ed ex marito di Kim Kardashian hatosostituendolo, insieme al cog, con il sopranche usa da anni. Ye è stato anche il titolo di uno dei suoi dischi. A ufficializzare l’atto ci ha pensato undi Los Angeles approvando la sua richiesta.Come riporta il Guardian, il rapper non avrà più un coge non è dato sapere il perché di questa scelta. Ha giustificato la richiesta parlando di “motivi personali”. I fan non si stupiscono più di nulla perché negli anni hanno assistito a numerose stravaganze, come la decisione di concorrere ...

