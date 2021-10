Juventus-Roma | nessuno stop per Orsato | sarà il Var di Atalanta-Udinese

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)per Danieledi Schio. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha deciso di non punire l’arbitro diper l’episodio del calcio di rigore in favore dei giallorossi che ha portato numerose polemiche per la mancata concessione della regola del vantaggio che avrebbe portato Abraham a pareggiare. E anche per le parole nel tunnel, tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, a Bryan Cristante nelle qualisi giustificava dicendo che la regola del vantaggio nei rigori non si concede mai. Il fischietto italiano, che oggi arbitrerà in Champions League Salisburgo-Wolfsburg,protagonista domenica alle 12:30 per. Rocchi infatti lo ha scelto come Var. Sinonimo che la prestazione ...