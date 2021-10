Juventus, Nedved annuncia novità sul rinnovo di Dybala (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pavel Nedved ha dato notizie importanti per la Juventus riguardo al rinnovo di Paulo Dybala in bianconero Paulo Dybala e la Juventus saranno ancora insieme? Risponde Pavel Nedved a SkySport e dà notizie importanti per i bianconeri. LEGGI SU JuventusNEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Dybala – «Speriamo di rivederlo con l’Inter. Sul rinnovo siamo vicinissimi, siamo contenti per questo. Sarà pronto molto presto, è importante per questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pavelha dato notizie importanti per lariguardo aldi Pauloin bianconero Pauloe lasaranno ancora insieme? Risponde Pavela SkySport e dà notizie importanti per i bianconeri. LEGGI SUNEWS24 LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Speriamo di rivederlo con l’Inter. Sulsiamo vicinissimi, siamo contenti per questo. Sarà pronto molto presto, è importante per questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

