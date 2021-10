Juventus | Kulusevski | «Volevo fare la differenza Ecco cosa ci ha detto Allegri»

Leggi su calcionews24

Dopo il gol vittoria in Champions,ha commentato il successo dellaDejan, decisivo in Zenit-con il gol dell'1-0 bianconero, è intervenuto alla fine della partita ai microfoni di PrimeVideo. GOL – «Ho visto andare il pallone verso il palo e avevo paura non entrasse. Sono molto contento per me e per la squadra perché è il mio primo gol in Champions. Sono entrato nella partita perlama all'inizio avevo difficoltà. Si deve essere sempre pronti perché la palla giusta può arrivare in qualsiasi momento» DIFFICOLTÀ – «Dobbiamo girare meglio la palla, perché la perdiamo troppo. Nel primo tempo stavamo giocando male»