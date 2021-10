Juve | Amoruso | «Presto rivedremo la squadra di qualche anno fa»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nicolaè stato intervistato in esclusiva ai microfoni dintusnews24: ecco le dichiarazioni dell’ex centravanti Nicola, ex attaccante dellantus, è intervenuto in esclusiva ai microfoni dintusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni. Anche contro la Roma si è vista lantus che vuole Allegri e unain crescita. Pensa che basterà per lo scudetto? «È normale che lantus debba tornare a quei livelli e con Allegri ci riuscirà. È un allenatore che conosce bene l’ambiente, un tecnico vincente. Quindi sono convinto cheladifa, con lo stesso spirito e atteggiamento». Non mancano però le ...

... ha svelato il motivo per cui scelse di vestire la maglia bianconera e non solo Nicola, in ... Non solo la, ma anche il Milan ...Ecco cosa ne pensa Nicola, ex attaccante della, intercettato dai microfoni di Sky Sport. Una netta differenza tra le due squadre. "Una squadra matura che ha delle ...Nicola Amoruso è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, è intervenuto in esclusiva a ...Nicola Amoruso, ex calciatore, oggi dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il caso Insigne e non solo.