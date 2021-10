Jon Kent ufficializza la sua relazione: il nuovo Superman è bisessuale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’era una volta un vero macho, un uomo virile, nell’aspetto e nelle emozioni, che sollevava auto, correva in aiuto di giovani e fragili donzelle e salvava il mondo, facendo anche non poche stragi di cuori. C’è oggi il figlio di quell’uomo, al quale spetta lo stesso compito, quello di salvare l’umanità. Ma a caratterizzarlo non è più quell’aura di sciupafemmine che invece aveva il suo papà. A confermarlo è la DC Comics che, in occasione della presentazione dell’ultimo numero di Superman, ci ha dato qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale di Jonathan Kent, il figlio di Clark Kent e Lane, al quale è stato affidata la missione di portare a termine il compito che un tempo era quello del padre: salvare il mondo. Jon Kent, che già da tempo sta supportando suo padre esausto fisicamente e mentalmente, non rinuncerà a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’era una volta un vero macho, un uomo virile, nell’aspetto e nelle emozioni, che sollevava auto, correva in aiuto di giovani e fragili donzelle e salvava il mondo, facendo anche non poche stragi di cuori. C’è oggi il figlio di quell’uomo, al quale spetta lo stesso compito, quello di salvare l’umanità. Ma a caratterizzarlo non è più quell’aura di sciupafemmine che invece aveva il suo papà. A confermarlo è la DC Comics che, in occasione della presentazione dell’ultimo numero di, ci ha dato qualche dettaglio in più sulla vita sentimentale di Jonathan, il figlio di Clarke Lane, al quale è stato affidata la missione di portare a termine il compito che un tempo era quello del padre: salvare il mondo. Jon, che già da tempo sta supportando suo padre esausto fisicamente e mentalmente, non rinuncerà a ...

AngeloCiocca : La casa editrice americana di fumetti #DCComics ha reso noto che il suo nuovo #Superman, Jon #Kent - figlio di… - annabiso73 : RT @Agenzia_Ansa: Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà bisessuale. Nel suo pros… - CrazyRaven14 : @Brbvrn75 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Beh, se Jon Kent non ti piace per il suo orientamento, c'è sempr… - CinqueColonne : Superman diventa bisessuale? Il tema più caldo di chi non ha mai letto un fumetto e non conosce il personaggio di J… - robinsloki : Anyway adoro il postere di Jay perché lo rende potente ed è più lui che si deve prendere cura di Jon ?? LA KENT FARM BRUCIATA IO SONO TRISTE -

Ultime Notizie dalla rete : Jon Kent DC annuncia altri film animati al DC Fandome 2021 La pellicola vedrà insieme i figli dei due personaggi più iconici DC, Superman e Batman , padri rispettivamente di Jonathan 'Jon' Kent/Superboy e Damian Wayne/Robin (anche se non è stato ...

La DC Comics elimina ufficialmente l'American Way dal motto di Superman Non si fermano le notizie riguardo Superman e le novità sulla caratterizzazione dei personaggi che portano il nome dell'Uomo d'Acciaio. Dopo la rivelazione riguardo la sessualità di Jon Kent , figlio dell'originale, tocca a Clark essere toccato dal cambiamento, annunciato durante l'evento DC FanDome . Leggi anche Superman: la DC Comics conferma la bisessualità di Jon Kent Si ...

DC annuncia altri film animati al DC Fandome 2021 Tom's Hardware Italia Se Superman fosse un superomo Non vi dirò banalità quali “ho amici omosessuali, dunque non posso essere accusato di omofobia”, anche perché appunto i miei amici ...

La DC Comics elimina ufficialmente l’American Way dal motto di Superman Il motto di Superman cambia ufficialmente, e la difesa dei valori americani viene sostituita dalla ricerca di un domani migliore ...

La pellicola vedrà insieme i figli dei due personaggi più iconici DC, Superman e Batman , padri rispettivamente di Jonathan '/Superboy e Damian Wayne/Robin (anche se non è stato ...Non si fermano le notizie riguardo Superman e le novità sulla caratterizzazione dei personaggi che portano il nome dell'Uomo d'Acciaio. Dopo la rivelazione riguardo la sessualità di, figlio dell'originale, tocca a Clark essere toccato dal cambiamento, annunciato durante l'evento DC FanDome . Leggi anche Superman: la DC Comics conferma la bisessualità diSi ...Non vi dirò banalità quali “ho amici omosessuali, dunque non posso essere accusato di omofobia”, anche perché appunto i miei amici ...Il motto di Superman cambia ufficialmente, e la difesa dei valori americani viene sostituita dalla ricerca di un domani migliore ...