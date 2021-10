Ivana Spagna single: ecco perché ha lasciato il fidanzato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La vita privata di Ivana Spagna, che da qualche tempo è rimasta single: ecco perché ha lasciato il fidanzato. Una vita sentimentale estremamente travagliata quella di Ivana Spagna: la cantante ha avuto un matrimonio lampo con Patrick Debort, nel 1992. I due si sono sposati a Las Vegas, dopo 8 anni insieme, ma nel giro di un mese è tutto crollato. (Instagram)Non fu però soltanto quell’episodio a essere importante nella vita sentimentale di Ivana Spagna: per 15 anni è stata infatti la compagna del suo manager, Ugo Cerruti, una relazione finita malissimo a causa dei tradimenti di lui. “Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”, ha assicurato la cantante a Domenica ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La vita privata di, che da qualche tempo è rimastahail. Una vita sentimentale estremamente travagliata quella di: la cantante ha avuto un matrimonio lampo con Patrick Debort, nel 1992. I due si sono sposati a Las Vegas, dopo 8 anni insieme, ma nel giro di un mese è tutto crollato. (Instagram)Non fu però soltanto quell’episodio a essere importante nella vita sentimentale di: per 15 anni è stata infatti la compagna del suo manager, Ugo Cerruti, una relazione finita malissimo a causa dei tradimenti di lui. “Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”, ha assicurato la cantante a Domenica ...

