Ivana Spagna | chi è | età | carriera | canzoni | oggi | tour 2021 | Instagram | chi è il marito | figli | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche, ma conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre del 1954 ed una nota cantautrice e scrittrice. I suoi primi passi nel mondo della musica sono stati mossi nel 1969, quando ha partecipato alla quarta edizione del concorso Girogarda. Ma la notorietà l’ha raggiunta grazie al tormentone Easy Lady, nel 1986, quando è entrata in classifica in numerosi paesi europei e non solo. Nel 1987 ha raggiunto con il brano Call Me il secondo posto della classifica ...