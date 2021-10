Italia - Usa,Biden a Palazzo Chigi da Draghi venerdì 29 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente americano Joe Biden incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi il prossimo venerdì 29 ottobre a Palazzo Chigi, alla vigilia del vertice del G20 di Roma. E' quanto apprende ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente americano Joeincontrerà il presidente del Consiglio Marioil prossimo29, alla vigilia del vertice del G20 di Roma. E' quanto apprende ...

Advertising

ladyonorato : Negli USA i governatori repubblicani hanno vietato nei loro Stati ogni obbligo vaccinale (diretto o indiretto) mina… - ladyonorato : Quindi in Italia si continua a somministrare ad adulti e giovanissimi un vaccino vietato per gli adolescenti sia ne… - NicolaPorro : Se volete avere uno spaccato di quello che a breve accadrà in Italia, basta vedere cosa sta accadendo negli #Usa???? - Pasqual46407998 : RT @GiorgiaMeloni: Lamorgese unico Ministro al mondo che usa il pugno duro con manifestanti e lavoratori pacifici e - allo stesso tempo - c… - msargentini : RT @marinaterragni: Libera identità di genere, carriera alias, self-id: la propaganda Lgbtq nelle scuole Usa. Ora le madri si organizzano:… -