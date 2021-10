Italia-Usa, Biden a Palazzo Chigi da Draghi venerdì 29 ottobre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente americano Joe Biden incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi il prossimo venerdì 29 ottobre a Palazzo Chigi, alla vigilia del vertice del G20 di Roma. E' quanto apprende Askanews da fonti di governo. Lo stesso giorno Biden e la moglie Jill saranno ricevuti in udienza dal Papa, secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca. Il presidente americano parteciperà poi ai lavori del G20, prima di volare a Glasgow in Scozia per la Conferenza sul clima Cop26, a cui prenderà parte anche lo stesso Draghi. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente americano Joeincontrerà il presidente del Consiglio Marioil prossimo29, alla vigilia del vertice del G20 di Roma. E' quanto apprende Askanews da fonti di governo. Lo stesso giornoe la moglie Jill saranno ricevuti in udienza dal Papa, secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca. Il presidente americano parteciperà poi ai lavori del G20, prima di volare a Glasgow in Scozia per la Conferenza sul clima Cop26, a cui prenderà parte anche lo stesso

