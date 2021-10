Irene, significato e origine del nome (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Irene è un nome molto comune in Italia, che deriva dal sostantivo greco ?????? ei?r??n??, il quale significa “pace”, oppure “tempo di pace; condivide l’etimologia con il nome Ireneo e, per significato, è affine a molti altri nomi quali Pace, Concordia, Mira, Frida, Bar??, Shanti e Salomè. In effetti, nella mitologia greca EIrene è appunto il nome della dea della pace, una delle Ore, insieme alle sorelle Diche ed Eunomia; più avanti il nome venne adottato dai primi cistiani per riferirsi alla “pace tra i fratelli in Cristo” e alla “pace celeste”, ed è stato portato da molte sante, che hanno contribuito a diffonderlo. Irene era però un nome comune anche nell’impero bizantino e, in generale, è sempre stato molto popolare ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è unmolto comune in Italia, che deriva dal sostantivo greco ?????? ei?r??n??, il quale significa “pace”, oppure “tempo di pace; condivide l’etimologia con ilo e, per, è affine a molti altri nomi quali Pace, Concordia, Mira, Frida, Bar??, Shanti e Salomè. In effetti, nella mitologia greca Eè appunto ildella dea della pace, una delle Ore, insieme alle sorelle Diche ed Eunomia; più avanti ilvenne adottato dai primi cistiani per riferirsi alla “pace tra i fratelli in Cristo” e alla “pace celeste”, ed è stato portato da molte sante, che hanno contribuito a diffonderlo.era però uncomune anche nell’impero bizantino e, in generale, è sempre stato molto popolare ...

