Iovino M5s a Teleclubitalia | “Non entreremo in giunta in Regione Campania”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Insono anni che lavoriamo sui temi e puntulamente riceviamo bocciature sulle proposte, non parteciperemo a giunte in questo senso, ve lo posso garantire”. A dichiararlo il deputato del Movimento 5 stelle LuigiOggi, trasmissione diin onda dal lunedì al venerdì alle 13. Ieri Stefano Caldoro aveva detto a L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Iovino M5s

"In Europa " prosegue- sono già diversi i paesi che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio. Finalmente diamo questa possibilità ...Lo ha dichiarato in un'intervista a iNews24 il deputato del, Luigi, che ha poi proseguito: "Non amo commentare vicende personali e speculare su questioni giudiziarie che sono ancor aperte. ...VOLLA. “Dopo il successo conseguito nel nostro capoluogo, con Gaetano Manfredi che da oggi ha assunto ufficialmente la guida di Napoli, oggi festeggiamo un grande risultato frutto dell’alleanza con le ...Stampa“Finalmente anche in Italia sarà possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea. Il disegno di legge, già approvato all’unanimità in Commissione, ha avuto ora semaforo verde anche ...