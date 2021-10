Inter, Dimarco: «Vi racconto i miei ricordi legati ai nerazzurri» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le parole di Federico Dimarco, calciatore dell’Inter, ai microfoni di DAZN. Il terzino nerazzurro si è raccontato così Federico Dimarco, terzino dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di DAZN. PUNIZIONI – «Molto spesso mi fermo a calciare le punizioni a fine allenamento, ma non solo da quest’anno, ma da quando ero a Empoli. Mi fermavo sempre a fine allenamento, calciavo 10 punizioni perché volevo sempre migliorare e ancora adesso voglio farlo. Quella contro la Sampdoria? Quasi dentro l’area: potevo tirar solo lì, perché se la tiravo bassa il portiere l’avrebbe parata. L’ho tirata lì e ho fatto goal. Se è troppo attaccata al palo del portiere, come a Genova, la calcio lì; se è 5 metri più indietro la calcio sempre sopra e quasi mai sul palo del portiere. La mia posizione preferita per calciare le punizioni è il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le parole di Federico, calciatore dell’, ai microfoni di DAZN. Il terzino nerazzurro si è raccontato così Federico, terzino dell’, si è raccontato ai microfoni di DAZN. PUNIZIONI – «Molto spesso mi fermo a calciare le punizioni a fine allenamento, ma non solo da quest’anno, ma da quando ero a Empoli. Mi fermavo sempre a fine allenamento, calciavo 10 punizioni perché volevo sempre migliorare e ancora adesso voglio farlo. Quella contro la Sampdoria? Quasi dentro l’area: potevo tirar solo lì, perché se la tiravo bassa il portiere l’avrebbe parata. L’ho tirata lì e ho fatto goal. Se è troppo attaccata al palo del portiere, come a Genova, la calcio lì; se è 5 metri più indietro la calcio sempre sopra e quasi mai sul palo del portiere. La mia posizione preferita per calciare le punizioni è il ...

