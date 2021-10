Insigne Inter, l’agente nella sede nerazzurra: i dettagli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Insigne Inter: l’agente del giocatore entra nella sede dei nerazzurri, ma non per il mercato. La ricostruzione Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi pomeriggio l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, si è recato nella sede dell’Inter. Le motivazioni non sarebbero da ricondurre al mercato, nonostante il giocatore resti nel mirino dei nerazzuri qualora non dovesse prolungare il suo contratto. Il procuratore dell’esterno del giocatore, che cura tra gli altri anche gli Interessi di D’Ambrosio, avrebbe infatti parlato di altre tematiche con la dirigenza dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)del giocatore entradei nerazzurri, ma non per il mercato. La ricostruzione Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi pomeriggiodi Lorenzo, Vincenzo Pisacane, si è recatodell’. Le motivazioni non sarebbero da ricondurre al mercato, nonostante il giocatore resti nel mirino dei nerazzuri qualora non dovesse prolungare il suo contratto. Il procuratore dell’esterno del giocatore, che cura tra gli altri anche gliessi di D’Ambrosio, avrebbe infatti parlato di altre tematiche con la dirigenza dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il retroscena - marinabeccuti : Inter, Pisacane: 'Non ho parlato di Insigne' - Torinogranatait : Inter, Pisacane: 'Non ho parlato di Insigne' - jrbasket2015 : RT @fcin1908it: Sky – Inter, l’agente di Insigne in sede. “Nessun tentativo per l’attaccante. Si è parlato…” - fcin1908it : Sky – Inter, l’agente di Insigne in sede. “Nessun tentativo per l’attaccante. Si è parlato…” -