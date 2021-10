Iniziati i lavori per il risanamento della frana sulla provinciale a San Leucio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio . Aperto il cantiere questa mattina per il risanamento della frana sulla Strada provinciale n. 1 Ciardelli, in prossimità della Roccia delle Rose, in territorio di San Leucio del Sannio. L’evento era atteso da quasi 10 anni dalla comunità non solo di San Leucio ma anche dei territori limitrofi di Ceppaloni e Arpaise che egualmente si servono della lunga arteria per i collegamenti con il capoluogo e che erano costretti a sobbarcarsi lunghe attese al semaforo del senso unico alternato che disciplina la circolazione stradale sulla sola corsia di marcia rimasta. Presenti questa mattina all’inizio dei lavori: il Presidente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSandel Sannio . Aperto il cantiere questa mattina per ilStradan. 1 Ciardelli, in prossimitÃRoccia delle Rose, in territorio di Sandel Sannio. L’evento era atteso da quasi 10 anni dalla comunità non solo di Sanma anche dei territori limitrofi di Ceppaloni e Arpaise che egualmente si servonolunga arteria per i collegamenti con il capoluogo e che erano costretti a sobbarcarsi lunghe attese al semaforo del senso unico alternato che disciplina la circolazione stradalesola corsia di marcia rimasta. Presenti questa mattina all’inizio dei: il Presidente ...

