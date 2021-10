Infortunio Zaniolo | ci sarà contro il Napoli?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il quotidiano Il Messaggero, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione legata a Nicolò. Il talento azzurro si è infortunato durante il primo tempo della sfidala Juventus, facendo temere un lungo stop, considerando i suoi trascorsi.-Juventus-Roma Dopo approfonditilli, come esplicitamente detto dal professore da cui è stato curato l'ultima volta, non ci sono legami con l'ultimo stop, e l'sembra lieve. Sicuramente salterà la sfida di Conference League prevista per domani sera. Si tenterà il recupero record in vista della sfidaildi Spalletti. Probabilmente, però, non verrà rischiato e tornerà in campo tra due giornate, dove ad attendere la Roma ciun'altra big, il ...

L'infortunio patito contro la Juventus da Nicolò Zaniolo ha fatto scattare l'allarme in casa Roma sulle condizioni del proprio gioiello, ma per il calciatore non dovrebbe essere nulla di grave. Il ...Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104,5): "Zaniolo con i suoi infortuni preoccupa tutti. Quando gioca ti rendi conto che potenziale ha in mano, ma è come una macchina di form ...