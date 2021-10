Infortuni Salernitana: solo lavoro atletico per Lassana Coulibaly (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Seconda giornata di lavoro quest’oggi per la Salernitana agli ordini di Stefano Colantuono, subentrato al termine dell’ottava giornata di campionato a Fabrizio Castori. Ieri mattina i Granata hanno aperto la prima sessione di allenamento col nuovo tecnico con un lavoro di forza funzionale in palestra e in campo, seguito da esercitazioni tecnico-tattiche; nel pomeriggio poi la squadra ha continuato l’allenamento con un’attivazione fisica seguita da partitelle. Questione infermeria: LassanaCoulibaly ha svolto un lavoro atletico specifico, mentre Bogdan, Capezzi, Gyomber e Strandberg si sono sottoposti a sedute di fisioterapia. Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Seconda giornata diquest’oggi per laagli ordini di Stefano Colantuono, subentrato al termine dell’ottava giornata di campionato a Fabrizio Castori. Ieri mattina i Granata hanno aperto la prima sessione di allenamento col nuovo tecnico con undi forza funzionale in palestra e in campo, seguito da esercitazioni tecnico-tattiche; nel pomeriggio poi la squadra ha continuato l’allenamento con un’attivazione fisica seguita da partitelle. Questione infermeria:ha svolto unspecifico, mentre Bogdan, Capezzi, Gyomber e Strandberg si sono sottoposti a sedute di fisioterapia.

