Infantino sul Mondiale ogni due anni: “Il 20 dicembre ci sarà un summit per parlarne” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gianni Infantino ha parlato in conferenza stampa dell’ipotesi Mondiale ogni due anni: “Ci sarà un summit il 20 dicembre. Il mio ruolo è ascoltare tutti. Dobbiamo essere sicuri che i figli dei nostri figli continueranno ad amare il calcio. Cambieremo qualcosa solo se siamo convinti che tutti possano trarre beneficio”. Sul Mondiale per club: “Si disputerà nei primi mesi del 2022 negli Emirati Arabi”. FOTO: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giha parlato in conferenza stampa dell’ipotesidue: “Ciunil 20. Il mio ruolo è ascoltare tutti. Dobbiamo essere sicuri che i figli dei nostri figli continueranno ad amare il calcio. Cambieremo qualcosa solo se siamo convinti che tutti possano trarre beneficio”. Sulper club: “Si disputerà nei primi mesi del 2022 negli Emirati Arabi”. FOTO: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #FIFA, le parole di #Infantino sul Mondiale per Club - mr_kubra : RT @tancredipalmeri: Fermi tutti. Infantino ha per ora - per ora - sospeso il voto di dicembre sul Mondiale biennale. Ma sentite questa: ha… - al29751 : RT @CalcioFinanza: Si accende lo scontro Infantino-Ceferin sul Mondiale ogni due anni. «Idea per riavvicinare giovani al calcio». «Le conse… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Si accende lo scontro Infantino-Ceferin sul Mondiale ogni due anni. «Idea per riavvicinare giovani al calcio». «Le conse… - CalcioFinanza : Si accende lo scontro Infantino-Ceferin sul Mondiale ogni due anni. «Idea per riavvicinare giovani al calcio». «Le… -