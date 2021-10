Infantino: «Il 20 dicembre discuteremo di un nuovo calendario internazionale» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato al termine del Consiglio Fifa: le sue dichiarazioni sul Mondiale biennale Gianni Infantino, al termine del Consiglio Fifa, ha annunciato un incontro dedicato all’ipotesi di una cadenza biennale per il Mondiale di calcio. «discuteremo del progetto di un nuovo calendario internazionale in un summit convocato apposta il 20 dicembre prossimo, con tutte le 211 federazioni calcistiche nazionali. Serve il consenso di tutti». MONDIALE PER CLUB – «Nel corso del Consiglio di oggi è stato definito che il Mondiale per Club si giocherà negli Emirati Arabi Uniti nei primi mesi del 2022, con date ancora da definire. Non si disputerà più in Giappone dopo il ritiro per la pandemia. Gli Emirati hanno già ospitato il torneo più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gianni, presidente della FIFA, ha parlato al termine del Consiglio Fifa: le sue dichiarazioni sul Mondiale biennale Gianni, al termine del Consiglio Fifa, ha annunciato un incontro dedicato all’ipotesi di una cadenza biennale per il Mondiale di calcio. «del progetto di unin un summit convocato apposta il 20prossimo, con tutte le 211 federazioni calcistiche nazionali. Serve il consenso di tutti». MONDIALE PER CLUB – «Nel corso del Consiglio di oggi è stato definito che il Mondiale per Club si giocherà negli Emirati Arabi Uniti nei primi mesi del 2022, con date ancora da definire. Non si disputerà più in Giappone dopo il ritiro per la pandemia. Gli Emirati hanno già ospitato il torneo più ...

