Inedita | la scrittrice Susanna Tamaro così come non l’avete mai vista né immaginata

"Libera. Da tutta la vita". Susanna Tamaro Inedita, anzi: protagonista del documentario Inedita. Un gioco di parole per girare attorno al fatto che guardando il film diretto da Katia Bernardi – in prima nazionale alla Festa di Roma – da perfetti ignoranti abbiamo ritrovato con piacere tracce sconosciute della scrittrice più odiata/venduta in Italia (e non solo), oltre a un sottile, delicatissimo, giocoso filo narrativo che si mescola ad immagini buffe, solari, autentiche. In Inedita non c'è solo la ricostruzione di un successo letterario sorto dal nulla e rifiutato dai più (si leggono di sfuggita i rifiuti cartacei di Guanda, Sellerio, Einaudi), ma c'è soprattutto una donna spiritosa. Un folletto saltellante che si racconta tra il buen ritiro di Porano assieme alla compagna di vita ...

