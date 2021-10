“Inedita” di Katia Bernardi alla Festa del Cinema di Roma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un documentario sulla diversita’ e sull’accettazione con protagonista la scrittrice Susanna Tamaro “Su di me sono state dette una quantità infinita di cose, pessime, cattive, stupide, calunniose, perché io sono una persona mentalmente diversa e questo si paga in maniera altissima”. Inizia cosi “Inedita” il documentario di Katia Bernardi sulla vita della scrittrice triestina Susanna Tamaro, che con “Va’ dove ti porta” il cuore ha venduto 18 milioni di copie in tutto il mondo. Camminando tra i paesaggi innevati del Trentino, Susanna Tamaro inizia a raccontarsi come mai fatto prima, a partire dalla sua infanzia. Cresciuta da due genitori darwinisti, Susanna non si e’ mai sentita compresa dalla madre. Fin dalla piu’ tenera eta’, e’ vissuta in un mondo che non riconosce amico, ma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un documentario sulla diversita’ e sull’accettazione con protagonista la scrittrice Susanna Tamaro “Su di me sono state dette una quantità infinita di cose, pessime, cattive, stupide, calunniose, perché io sono una persona mentalmente diversa e questo si paga in maniera altissima”. Inizia cosi “” il documentario disulla vita della scrittrice triestina Susanna Tamaro, che con “Va’ dove ti porta” il cuore ha venduto 18 milioni di copie in tutto il mondo. Camminando tra i paesaggi innevati del Trentino, Susanna Tamaro inizia a raccontarsi come mai fatto prima, a partire dsua infanzia. Cresciuta da due genitori darwinisti, Susanna non si e’ mai sentita compresa dmadre. Fin dpiu’ tenera eta’, e’ vissuta in un mondo che non riconosce amico, ma ...

Giusepp26551025 : @nico_lai93 @Peppe_FN meglio che esca Raffaella, almeno con Carmen c'è la dinamica inedita vs Katia, e non il class… - ProvinciaTrento : 'Inedita' di Katia Bernardi in concorso alla Festa del Cinema di #Roma, il nuovo film documentario della registra t… - Telegarda : Il documentario 'Inedita' di Katia Bernardi in concorso alla Festa del Cinema di Roma - - VoceDelTrentino : “Inedita” di Katia Bernardi in concorso alla Festa del Cinema di Roma - - MontiFrancy82 : Sarà presentato in anteprima assoluta al @Museo_MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nella sezione Rifl… -