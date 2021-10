‘Industria Felix’, gli auguri di Barone (Asi) alle quattro aziende sannite premiate (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo le mie più sentite congratulazioni alle quattro aziende sannite riuscite a distinguersi per performance gestionale e affidabilità finanziaria in un periodo notoriamente delicato sotto molteplici punti di vista, fattore che dona ulteriore rilevanza al riconoscimento appena maturato”. Queste le parole con cui Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento, commenta il successo recentemente conseguito da un poker di realtà imprenditoriali locali, celebrate tra le imprese maggiormente competitive e attendibili della dimensione finanziaria regionale, nell’ambito della quarta edizione del contest ‘Industria Felix’, premiante caparbietà, solerzia e inventiva della rete aziendale campana. “Ad ‘Imeva’ e alla famiglia Varricchio, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo le mie più sentite congratulazioniriuscite a distinguersi per performance gestionale e affidabilità finanziaria in un periodo notoriamente delicato sotto molteplici punti di vista, fattore che dona ulteriore rilevanza al riconoscimento appena maturato”. Queste le parole con cui Luigi, presidente del Consorzio Asi di Benevento, commenta il successo recentemente conseguito da un poker di realtà imprenditoriali locali, celebrate tra le imprese maggiormente competitive e attendibili della dimensione finanziaria regionale, nell’ambito della quarta edizione del contest, premiante caparbietà, solerzia e inventiva della rete aziendale campana. “Ad ‘Imeva’ e alla famiglia Varricchio, ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Industria Felix', gli auguri di Barone (#Asi) alle quattro aziende sannite premiate ** - ottochannel : 'Industria Felix', la Regione premia le eccellenze - ONDANEWSweb : Tra 62 imprese campane la Pinto srl di Polla riceve il premio 'Industria Felix' per affidabilità e competitività -… - GazzettaSalerno : Premio Industria Felix: la Cooperativa Sociale “Un Tetto per Tutti” tra le migliori imprese per performance gestion… - antonellaautero : RT @GradedSpa: La #Campania mette in vetrina la sua “Industria Felix”. Il Vp @Confindustria e ad @GradedSpa #oggi a #Napoli partecipa al 36… -