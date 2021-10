India, alluvioni e frane: almeno 85 morti. In Nepal 32 vittime (Di mercoledì 20 ottobre 2021) New Delhi, 20 ottobre 2021 - In India , le incessanti piogge, e le relative alluvioni e frane, hanno causato la morte di almeno 85 persone . Duremente colpito anche il Nepal che registra 31 vittime e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) New Delhi, 20 ottobre 2021 - In, le incessanti piogge, e le relative, hanno causato la morte di85 persone . Duremente colpito anche ilche registra 31e ...

