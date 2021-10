India | alluvioni e frane | almeno 85 morti In Nepal 31 vittime

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) New Delhi, 20 ottobre 2021 - In, le incessanti piogge, e le relative, hanno causato la morte di85 persone . Duremente colpito anche ilche registra 31e ...

New Delhi, 20 ottobre 2021 - In, le incessanti piogge, e le relativee frane, hanno causato la morte di almeno 85 persone . Duremente colpito anche il Nepal che registra 31 vittime e almeno 43 dispersi. Nello Stato ...Si aggrava il bilancio delle vittime causate dal maltempo inma anche in Nepal . Lee le frane conseguenti inhanno causato almeno 85 vittime. Anche il Nepal registra una situazione drammatica: 31 morti e almeno 43 dispersi.Nella regione himalayana le piogge torrenziali proseguono da venerdì producendo danni enormi. In India le catastrofi ambientali sono in costante aumento e gli esperti prevedono un aumento del 2 ...Almeno 46 persone sono morte nel nord dell’India tra il 18 e il 19 ottobre, nello stato dell’Uttarakhand, a causa di un’alluvione causata da forti piogge. Secondo meteorologi ed esperti, nei prossimi ...