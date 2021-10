Incidenti sul lavoro, morto operaio 71enne nel Salernitano. Altri tre feriti gravi in Trentino, Abruzzo e Toscana (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un’altra morte sul lavoro e Altri tre feriti gravi nelle ultime 24 ore. Un operaio è precipitato da un’altezza di 10 metri, mentre stava lavorando all’impermeabilizzazione del tetto di un capannone industriale a Polla, nel Salernitano. La vittima, Gennaro Derosa, aveva 71 anni ed era un noto piccolo imprenditore di Sala Consilina. Nelle stesse ore, un manovale 34enne di Levico è caduto da un ponteggio di 4 metri, mentre stava ristrutturando la facciata di un edificio, in un cantiere edile di Pergine, in Trentino. È stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Santa Chiara di Trento. La mattina del 19 ottobre un operaio 27enne ha invece riportato ustioni gravi al volto e alla parte superiore del corpo: è stato raggiunto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un’altra morte sultrenelle ultime 24 ore. Unè precipitato da un’altezza di 10 metri, mentre stava lavorando all’impermeabilizzazione del tetto di un capannone industriale a Polla, nel. La vittima, Gennaro Derosa, aveva 71 anni ed era un noto piccolo imprenditore di Sala Consilina. Nelle stesse ore, un manovale 34enne di Levico è caduto da un ponteggio di 4 metri, mentre stava ristrutturando la facciata di un edificio, in un cantiere edile di Pergine, in. È stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Santa Chiara di Trento. La mattina del 19 ottobre un27enne ha invece riportato ustionial volto e alla parte superiore del corpo: è stato raggiunto da ...

