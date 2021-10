Incidente a Cislago | 51enne di Mozzate cade dalla moto | ricoverato

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unciclista diha riportato ferite gravi in unaccaduto ain via Meda, strada che collega i due comuni. Secondo una prima ricostruzione, nel tratto a senso unico ilciclo è slittato e l’uomo, di 51 anni, è rovinato a terra. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Cadorago, seguita tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Cislago

SaronnoNews.it

CISLAGO – Incidente con un ferito ieri alle 15.35 in via Meda a Cislago, ad avere bisogno di cure mediche è stato un motociclista di 51 anni, che con il suo mezzo è entrato in collisione con ...