In crisi le famiglie con bimbi malati, l'ultimo danno collaterale della pandemia da Covid-19 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'80% è disoccupato e il 57,5% di questo dichiara di aver perso il lavoro a causa della pandemia da Covid-19. Questo nuovo "status" per il 92,5%, ha portato una grave riduzione di reddito che ha cambiato i consumi, rendendo molte famiglie incapaci di provvedere alle spese essenziali (cibo, affitto, vestiario, pagamento di bollette, medicinali). Il 43% ha dichiarato di non aver potuto disporre con regolarità quotidiana di cibo e il 45,8% si è trovato a rinunciare alle visite mediche e/o di controllo per i loro figli. Tanti bimbi, infatti, hanno visto aggravare la loro patologia per la sospensione delle terapie, dovendo purtroppo passare alla cura farmacologica. E' la fotografia che esce dal "Dossier Salvamamme Crescibene", presentato presso il Salone della Direzione Generale

