In che modo il nuovo tour dei Coldplay sarà il più ecosostenibile possibile (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I Coldplay hanno annunciato che il loro nuovo tour mondiale, in programma per il 2022 dopo il lungo periodo di stop dovuto al Covid, sarà ecosostenibile. La band britannica, da sempre molto sensibile ai temi green e che poco prima della pandemia aveva comunicato di voler rinunciare ai grandi tour internazionali perché incompatibili con il rispetto dell'ambiente, ha annunciato che per la promozione del nono album Music of the Spheres si impegnerà a ridurre le emissioni di Co2 del 50% rispetto al tour mondiale precedente, utilizzando quasi totalmente energia rinnovabile per le luci sul palco. In un post su Instagram il gruppo ha infatti dichiarato: "Siamo molto consapevoli che il pianeta sta affrontando una crisi climatica. Quindi abbiamo trascorso gli ultimi due anni a ...

