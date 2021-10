In Calabria ridimensionamento del budget per le prestazioni chirurgiche oculistiche

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con ildelper le, imposto per circa il 55% (2 milioni e mezzo di euro in meno rispetto al 2020!), laha fatto 100 passi indietro. Di fatto è stata incentivata la migrazione sanitaria. Strutture private convenzionate che fino ad oggi presentavano liste d’attesa vicine allo zero, hanno già accumulato un elenco di prenotazioni notevole, destinato ad allungarsi di giorno in giorno e che difficilmente a gennaio 2022, potranno essere recuperati in tempi celeri. Al momento si parla già di 5000 pazienti in tutta la. È la denuncia del chirurgo oculista Giovanni Tedesco, professionista in forze alla sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti sottolineando come questi tagli, di cui non si ...