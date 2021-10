In arrivo Razer Seiren V2 Pro ed X | due nuovi microfoni pensati per streamer professionisti ed emergenti

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha annunciato duededicati agli, ilV2 Pro ed ilV2 X, che puntano ad offrire un’acquisizione sonora realistica e naturale. IlV2 Pro è pensato per glipuntando, grazie al suo microfono dinamico, ad offrire una qualità sonora simile ad un DJ radiofonico, permettendo dunque di dare profondità e timbro alla propria voce. Integra un filtro passa-alto ed un limitatore di gain che permettono di filtrare i rumori di fondo, compreso quelli dovuti ad urti accidentali, ed evitare che la voce vada in distorsione, offrendo una risposta in frequenza a 20Hz ed un range dinamico a 24bit. È già disponibile all’acquisto con un prezzo di lancio di 159,99€ Il ...

