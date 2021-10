Immobile favorito dai bookie per il primo gol europeo contro il Marsiglia

Leggi su footdata

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno di Europa Leagueil Lokomotiv Mosca, la Lazio cerca il bisi francesi dell’Olympique. Sarri come sempre si affida alla vena realizzativa di Ciro, capocannoniere in Serie A ma ancora a zero reti europee. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, riporta Agipronews, il timbro in Europa del capitano laziale vale 1,70 volte la posta. Sale a 4,25 la prima rete con la maglia biancoceleste di Mattia Zaccagni, arrivato in estate dal Verona e ancora a secco in stagione anche a causa di alcuni problemi fisici. Tanti gli ex ‘italiani’ nella formazione francese. Il pericolo numero uno per Strakosha e compagni si chiama Arkadiusz Milik, con un gol del polacco in quota a 3.50. Si gioca invece a 6 la rete di Cengiz Under, di ritorno allo Stadio Olimpico ...