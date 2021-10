Il testimone palpeggia la sposa | accusato di violenza sessuale | al via udienza il 10 dicembre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le botte fra sposo efiniscono in tribunale. A processo ildi nozze che èdi avereto ladurante il matrimonio del 29 maggio scorso in un ristorante di Specchia, borgo in provincia di Lecce. Il video, che fece il giro dei social con migliaia di visualizzazioni, mostra lo sposo mentre picchia un uomo caduto a terra, circondato dagli ospiti. Il banchetto si trasformò in un vero e proprio incubo, tanto che fu necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Nell’del 10prossimo, davanti al giudice per l’preliminare del Tribunale di Lecce Michele Toriello, G.C., 26 anni, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato e dovrà difendersi dall’accusa di ...