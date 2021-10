Il terrorismo islamico rialza la testa in Europa senza che ne accorgiamo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre in Europa si discute di fascismo, antifascismo e green pass la minaccia terroristica islamica continua a crescere. Oltre a quanto accaduto negli scorsi giorni in Norvegia e in Gran Bretagna due operazioni antiterrorismo avvenute in questi giorni in Kosovo e in Spagna mostrano come lo Stato islamico che nel "Siraq" si è riorganizzato e che colpisce ogni giorno anche in Afghanistan, Africa e nel Sud Est asiatico, ora sta cercando di riorganizzare le proprie cellule nel Vecchio Continente. In Spagna l'operazione antiterrorismo dello scorso 13 ottobre denominata "Arbac", iniziata nel dicembre scorso, dove sono stati impiegati centinaia di agenti del Commissariato d'Informazione Generale (CGI) della Polizia Nazionale che ha portato all'arresto di cinque persone, secondo gli inquirenti spagnoli è la prova che ex ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre insi discute di fascismo, antifascismo e green pass la minaccia terroristica islamica continua a crescere. Oltre a quanto accaduto negli scorsi giorni in Norvegia e in Gran Bretagna due operazioni antiavvenute in questi giorni in Kosovo e in Spagna mostrano come lo Statoche nel "Siraq" si è riorganizzato e che colpisce ogni giorno anche in Afghanistan, Africa e nel Sud Est asiatico, ora sta cercando di riorganizzare le proprie cellule nel Vecchio Continente. In Spagna l'operazione antidello scorso 13 ottobre denominata "Arbac", iniziata nel dicembre scorso, dove sono stati impiegati centinaia di agenti del Commissariato d'Informazione Generale (CGI) della Polizia Nazionale che ha portato all'arresto di cinque persone, secondo gli inquirenti spagnoli è la prova che ex ...

AnnalisaChirico : Negli ultimi 7 anni in Europa il terrorismo islamico ha ammazzato 394 innocenti in almeno 70 attacchi. Conviviamo c… - matteosalvinimi : Mentre in Europa scorre il sangue per mano del terrorismo islamico, unico reale pericolo di questi tempi, a Roma la… - matteosalvinimi : Mentre qualcuno insegue fascisti e comunisti sconfitti dalla storia, in Italia e nel mondo c’è un pericolo reale e… - HermanniTest : @mircoDmirco Paragonò i diritti civili lgbt al terrorismo islamico, era un omofobo delirante. Speriamo che dio abbia pietà della sua anima - MarioAAGazzeri1 : RT @AnnalisaChirico: Negli ultimi 7 anni in Europa il terrorismo islamico ha ammazzato 394 innocenti in almeno 70 attacchi. Conviviamo con… -

Ultime Notizie dalla rete : terrorismo islamico Iraq: arrestata la mente della strage di Karrada del 2016 Come dichiarato dal premier al - Kadhimi il 26 gennaio scorso, il terrorismo è ritornato a ... dove cellule dello Stato Islamico risultano essere ancora particolarmente attive. Nel solo mese di ...

David Amess, chi è l'assassino Ali Harbi Ali. Scotland Yard: 'Terrorismo islamico' La matrice del terrorismo islamico Ed è stato proprio un comunicato di Scotland Yard a rompere il riserbo sul movente del presunto killer: 'Le prime investigazioni - vi si legge - hanno rivelato una ...

"Terrorismo islamico la vera emergenza" QUOTIDIANO NAZIONALE Il mullah reduce di Guantanamo: "L'Isis si sconfigge riconoscendo i talebani" Intervista ad Abdul Salam Zaeef, ex stretto collaboratore del mullah Omar: "Il mondo non sprechi l'occasione" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, acc ...

Afghanistan, se delude il governo del “dream team” talebano Un talebano in frame della bbc. In un intervento di qualche settimana fa, avevo definito “dream team” il nuovo Governo afghano, comprendente tutti gli esponenti storici del mo ...

Come dichiarato dal premier al - Kadhimi il 26 gennaio scorso, ilè ritornato a ... dove cellule dello Statorisultano essere ancora particolarmente attive. Nel solo mese di ...La matrice delEd è stato proprio un comunicato di Scotland Yard a rompere il riserbo sul movente del presunto killer: 'Le prime investigazioni - vi si legge - hanno rivelato una ...Intervista ad Abdul Salam Zaeef, ex stretto collaboratore del mullah Omar: "Il mondo non sprechi l'occasione" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, acc ...Un talebano in frame della bbc. In un intervento di qualche settimana fa, avevo definito “dream team” il nuovo Governo afghano, comprendente tutti gli esponenti storici del mo ...