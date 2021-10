Il senso di Erdogan per l’Africa

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’obiettivo dei tre incontri africani – in Nigeria, Angola e Togo – di Recep Tayypè anticipare con un’azione diretta e operativa il Turkey-Africa Partnership Summit che si terrà a dicembre, e ancora prima la versione ridotta “Economy and Business” che ci sarà il 21 ottobre a Istanbul. La riunione, la terza del genere, è sede di dialogo, di scambio di opinioni, e piattaforma per la chiusura di affari e accordi, tra i Paesi del continente africano e quella Turchia a vocazione internazionale che il suo presidente sta progettando da tempo. Nel mini-tour di questi giorniè accompagnato oltre che dal ministro degli Esteri, da quelli di Energia, Difesa e Commercio, a spiegare con chiarezza le ragioni della visita, con il Foreign Economic Relations Board (Deik in acronimo turco) impegnato a organizzare meeting e l’ufficio di presidenza ...

Dopo l'ultimo rimescolamento della Banca centrale, Erdoğan ha effettivamente rimosso ogni ... aggiungendo: 'Nonostante l'irrazionalità di ulteriori tagli dei tassi ora, non ha più senso considerare ...' 'Non aveva senso andare avanti e fare finta che qualcosa in futuro potesse cambiare', ha sintetizzato Lavrov. Mosca congela le sue relazioni con l'Alleanza atlantica e nella nuova crisi diplomatica prova a infilarsi la Turchia, che deve rifare il look alla sua flotta aerea ... L'ascesa dei Talebani in Afghanistan rappresenta un elemento di instabilità nel Vicino Oriente. Questo si va ad inserire in un contesto già di per sé complesso, che vede una serie di meccanismi di (..