Il Segno dei Canti | a Roma una mostra internazionale ispirata alla musicalità della Divina Commedia di Dante Alighieri

"Tradurre la musicalità delle Cantiche della Divina Commedia Dantesca in libere forme di arte visiva, che mostrino una relazione con la scrittura del sommo poeta e che si trasformino in pagine scritte da artisti in dialogo con Dante Alighieri": questo è l'obiettivo de IL Segno DEI Canti, una esposizione internazionale d'arte che sarà inaugurata VENERDI 29 OTTOBRE 2021 alle ore 17.00 e che sarà ospitata, sino al 12 novembre 2021, negli spazi del prestigioso Istituto Pantheon Design & Technology di Roma. Ideato e curato da Fabio Massimo Caruso con la supervisione e il coordinamento di Stefano Donati e di Arkadiusz S?dek, questo progetto artistico nasce nel settecentesimo ...

