Il rosso è il simbolo del potere... (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto In Gran Bretagna va di moda il rosso. Kate Middleton, 39 anni, e Carrie Symonds, 30, moglie del premier Boris Johnson, lo hanno indossato in due recenti eventi: la duchessa di Cambridge all’iniziativa Taking Action in Addiction con star come Ed Sheeran, mentre l’ambiziosa ex spin doctor del partito conservatore, incinta del secondo figlio, all’ultima convention del partito tory. Il rosso è il simbolo del potere. E le due donne lo hanno sicuramente confermato. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto In Gran Bretagna va di moda il. Kate Middleton, 39 anni, e Carrie Symonds, 30, moglie del premier Boris Johnson, lo hanno indossato in due recenti eventi: la duchessa di Cambridge all’iniziativa Taking Action in Addiction con star come Ed Sheeran, mentre l’ambiziosa ex spin doctor del partito conservatore, incinta del secondo figlio, all’ultima convention del partito tory. Ilè ildel. E le due donne lo hanno sicuramente confermato. Leggi anche ...

Advertising

Antonio_Tajani : Solidarietà ad @EnricoMichetti per il vile attacco subito da parte di qualche delinquente di estrema sinistra. Inqu… - Adriana55277430 : @GiorgiaMeloni I Fascisti hanno cambiato simbolo e colore alla bandiera #rosso - JapaneseEatsBox : [??] Può essere letto in due modi differenti: koyo o momiji. Il significato cambia a seconda della lettura. Momiji… - masini90 : @lorepregliasco C'è poco da vantarsi di avere un elettorato di minorati che vi vota senza neanche sapere cosa vota,… - bellogatto1 : RT @italiadeidolori: Drago/Draghi: il Dragone Rosso era simbolo della Roma Antica (non a caso, è simbolo della Cina). Tuttora parte dello… -