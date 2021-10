Il ritorno di Maroni al Viminale. La Lamorgese ha chiamato l’ex ministro dell’Interno a guidare la Consulta contro il caporalato. “C’è molto da fare, gli sfruttatori sono sempre in agguato” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) l’ex ministro dell’Interno e del Lavoro, Roberto Maroni, presiederà la Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14 luglio scorso. A nominarlo è stato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, oggi contestualmente all’insediamento dell’organismo avvenuto oggi. “Ringraziamo di cuore Roberto Maroni, che ci ha dato il grande onore di accogliere la nostra richiesta” ha detto la Lamorgese annunciando la nomina dell’esponente e fondatore della Lega. Una richiesta, ha aggiunto il ministro dell’Interno, che “abbiamo fatto convintamente con i ministri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021)e del Lavoro, Roberto, presiederà laper l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e delsottoscritto il 14 luglio scorso. A nominarlo è stato il, Luciana, oggi contestualmente all’insediamento dell’organismo avvenuto oggi. “Ringraziamo di cuore Roberto, che ci ha dato il grande onore di accogliere la nostra richiesta” ha detto laannunciando la nomina dell’esponente e fondatore della Lega. Una richiesta, ha aggiunto il, che “abbiamo fatto convintamente con i ministri ...

