Il ritorno di Bobo Maroni | Lamorgese sceglie l’ex ministro leghista alla guida della Consulta per il contrasto del caporalato

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La ministra dell’Interno Lucianaha scelto Robertoper la presidenzaper ildelpresidenteRegione Lombardia, anche lui giàdel Viminale, guiderà quindi lachiamata a seguire l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contratto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto il 14 luglio scorso. Il compitosarà quello di spingere le iniziative anti-contenute nel Piano triennale diallo sfruttamento. La scelta dicade su, quindi, e arriva ...

Advertising

Italia_Notizie : Il ritorno di Bobo Maroni: Lamorgese sceglie l’ex ministro leghista alla guida della Consulta per il contrasto del… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Bobo

Il Fatto Quotidiano

Elisabetta Canalis stasera farà segnare il suo attesoin televisione quando presenterà la terza puntata de Le Iene . La showgirl sarda, che negli ...dell'Inter e della Nazionale Christian () ...A piazza Santi Apostoli converge lo stato maggiore dem per festeggiare ilalla guida del ... da Federico Fornaro e Loredana De Petris di Leu e poi, tra gli altri, Stefano Fassina e ancora...La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha scelto Roberto Maroni per la presidenza della Consulta per il contrasto del caporalato. L’ex presidente della Regione Lombardia, anche lui già alla guida ...Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 20.30 in Viale di Porta Ardeatina, BoBo Ristorante c/o Casa del Jazz presenta la seconda edizione del “Rome Blues Festival”, appuntamento musicale dedic ...